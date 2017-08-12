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Подразделения пограничников укомплектованы на 60-70% - Цигикал

12.08.2017 00:52
По словам руководителя погранслужбы, осенью уволятся срочники и будет "провал" в личном составе - около трех тысяч человек
Подразделения пограничников укомплектованы на 60-70% - Цигикал
Петр Цигикал (фото - president.gov.ua)

Подразделения Государственной пограничной службы укомплектованы на 60-70%. Об этом сказал глава ГПСУ Петр Цигикалв эфире 5 канала.

По его словам, осенью будут увольняться срочники, поэтому на некоторое время будет "провал" в личном составе - около трех тысяч человек. В дальнейшем заполнять недостачу будут только за счет контрактников.

Сейчас внимание пограничников направлено на приднестровский сегмент, границу с Россией и белорусскую границу. 

С 14 по 20 сентября пройдут совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси Запад-2017. Военные РФ начали прибывать в Беларусь в конце июля. Официально заявлено участие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения пройдут в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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