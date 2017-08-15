Украине стоит расследовать ракетный скандал - Горбулин

Директор Национального института стратегических исследований считает, что Украине стоит предложить расследование ракетного скандала с КНДР

Украине, в частности Министерству иностранных дел, стоит инициировать расследование того, каким образом и на самом ли деле украинские двигатели могли попасть в Северную Корею. Такое мнение высказал директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин, передает Укринформ.

"Я считаю, что в данной ситуации Министерству иностранных дел стоило бы предложить мировому сообществу, и в первую очередь США, провести исследование о том, как у нас в Украине, так и в целом мире, каким образом Северная Корея смогла развить свою ракетно-космическую программу, есть ли тут какие-то китайские корни или нет, или есть российские, потому что эти две страны поддерживали и поддерживают тесную связь с КНДР и, возможно это или невозможно, взаимосвязь между Северной Кореей и Ираном, который гонит свою ракетную программу тоже удачно", - сказал Горбулин.

Он также отметил, что это не первая попытка обвинить Украину в незаконных действиях: раньше речь шла о перевозке алмазов из Южной Африки, о том, что украинские корабли направляли в Кению для проведения боевых действий.

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Поэтому, считает директор Национального института стратегических исследований, такое предложение Украины провести расследование может поставить точку в попытках обвинить ее.

"Я бы сказал, что против Украины ведется четкая борьба как против конкурента в военно-промышленной сфере", - добавил он.

Горбулин также прокомментировал саму публикацию в американском издании The New York Times, отметив, что "они выбрали очень странный стиль".

"Если вы внимательно читали этот материал, то вы не увидите там 100% обвинений в сторону Украины", - подчеркнул он.

Однако Горбулин считает, что переходить к прямым заявлениям, что это работа российских спецслужб - рискованно, потому что доказать что-либо в этой ситуации сложно.

Ранее сегодня и.о. главы Государственного космического агентства Юрий Радченко заявил, что Россия могла извлечь украинские двигатели РД-250 из ракет "Циклон-2" и "Циклон-3", которые есть у РФ, и поставить в КНДР в рамках партнерских отношений.

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