Ракетный скандал: Эллеман заявил, что NYT неточно передало выводы

Автор исследования подчеркивает, что никаких доказательств причастности украинских властей к поставкам двигателей в Северную Корею не было и нет

Автор исследования, на которое сослалось американское издание The New York Times Майкл Эллеман заявил, что журналисты неточно интерпретировали его выводы. Об этом он сказал в интервью Голосу Америки.

"Я не знаю, какие источники использовали New York Times. Я только знаю, что я им сказал. Стало очевидным, что Северная Корея получила какую-то технологию. Если сузить круг источников этой технологии, проанализировав ее последние тестирования и параметры двигателя, можно понять, какие изменения они сделали. И это все -уменьшает круг источников, которые могли бы предоставить ей эту технологию", - сказал он.

Эллеман напоминает, что до 2006 года РФ покупала у Южмаша ракеты-носители Циклон-2.

Ученый подчеркивает, что не имел никаких контактов с россиянами.

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"Я не фанат Путина. У меня есть большая симпатия к Украине. Я против аннексии Крыма. Я не принимаю участия в пропаганде, которую проводит Россия", - заявляет Эллеман.

"Если внимательно почитать, что я написал, становится очевидно, что я не уверен, что технологии поставили из Украины", - подчеркнул он, добавив, что никаких доказательств причастности к поставкам двигателей украинскими властями не было и нет.

"Если эти технологии и поставили из Украины, то они (украинские власти - ред.) об этом, наверное, и не знали", - сказал он.

Ранее сегодня Эллеман в своем Twitter также уточнил, что не хотел обвинять в причастности к ракетной программе КНДР украинские власти, а силовые агрегаты могли попасть в Северную Корею усилиями российских или украинских контрабандистов.

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