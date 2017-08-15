Ракетный скандал: Эллеман заявил, что NYT неточно передало выводы
Автор исследования, на которое сослалось американское издание The New York Times Майкл Эллеман заявил, что журналисты неточно интерпретировали его выводы. Об этом он сказал в интервью Голосу Америки.
"Я не знаю, какие источники использовали New York Times. Я только знаю, что я им сказал. Стало очевидным, что Северная Корея получила какую-то технологию. Если сузить круг источников этой технологии, проанализировав ее последние тестирования и параметры двигателя, можно понять, какие изменения они сделали. И это все -уменьшает круг источников, которые могли бы предоставить ей эту технологию", - сказал он.
Эллеман напоминает, что до 2006 года РФ покупала у Южмаша ракеты-носители Циклон-2.
Ученый подчеркивает, что не имел никаких контактов с россиянами.
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"Я не фанат Путина. У меня есть большая симпатия к Украине. Я против аннексии Крыма. Я не принимаю участия в пропаганде, которую проводит Россия", - заявляет Эллеман.
"Если внимательно почитать, что я написал, становится очевидно, что я не уверен, что технологии поставили из Украины", - подчеркнул он, добавив, что никаких доказательств причастности к поставкам двигателей украинскими властями не было и нет.
"Если эти технологии и поставили из Украины, то они (украинские власти - ред.) об этом, наверное, и не знали", - сказал он.
Ранее сегодня Эллеман в своем Twitter также уточнил, что не хотел обвинять в причастности к ракетной программе КНДР украинские власти, а силовые агрегаты могли попасть в Северную Корею усилиями российских или украинских контрабандистов.
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