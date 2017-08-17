С Чонгара на оккупированный Крым пошла трансляция украинского ТВ

На временно оккупированную территорию теперь транслируются UA:КРЫМ (НСТУ), 5 канал, Прямой канал (Тонис), ICTV и Черноморская ТРК

С телевышки в Чонгаре на юге Херсонской области началась тестовая трансляция украинских телеканалов на временно оккупированный Крым. Об этом у себя в Facebook сообщил член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

"На РТС Чонгар (Херсонская область) в тестовом режиме включено цифровое телевидение. На территорию северного Крыма в стандарте DVB-T2 транслируются: UA: КРЫМ (НСТУ), 5 канал, Прямой канал (Тонис), ICTV и Черноморская ТРК", - написал он.

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По его словам, с 1 сентября мультиплекс начнет работать в обычном режиме с мощностью 0,3 кВт, а с 1 ноября мощность поднимут до 1 кВт. Идет подготовка к трансляции еще пяти украинских телеканалов на захваченную Россией территорию.

"Прошу земляков, проживающих в Яны-Капу (экс-Красноперекопск), Джанкое, Красноперекопском и Джанкойском районах, направлять свои цифровые антенны на Чонгар, ловить сигнал и фиксировать украинское вещание на видео", - добавил Костинский.

РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

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