Глава СБУ призвал украинцев не ездить на заработки в Россию
Российские спецслужбы пытались обманным путем использовать бывших участников АТО, чтобы обвинить их в терактах на территории РФ. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава СБУ Василий Грицак, призвав украинцев не ездить на заработки в Россию.
По словам Грицака, трем бывшим участникам АТО, жителям Днепропетровской области, посредники предложили выехать в Москву на заработки - якобы провести незначительные строительные работы, за которые они получат хорошее вознаграждение - несколько сотен долларов в неделю. Им выдали сумки с рабочей одеждой и инструментами, а также немного денег на дорогу.
"Нас не удивляет цинизм российских спецслужб, ведь именно на этих бывших бойцов они планировали повесить собственноручно подготовленные, как мы считаем, диверсии или теракты в Москве или не только в Москве", - отметил Грицак.
Он рассказал, что для украинцев была подготовлена папка с инструкциями, в которых указывалось, что они должны были ходить по разным стратегическим объектам (в частности, в метро) и фиксировать свои передвижения, а затем делать звонки якобы кураторам в Украину.
Грицак отметил, что один из бывших АТОшников понял, что их используют втемную для преступных целей, и через друзей в Москве им удалось вернуться в Украину.
Глава СБУ сообщил, что задержаны двое посредников - украинские граждане. "Сотрудники СБУ задокументировали, что агенты российских спецслужб получили за организацию неудачной провокации 100 тысяч долларов гонорара", - сообщил он.
"Я боюсь делать предположения, но это может быть не единственная группа украинских парней - бывших воинов АТО, которых таким образом выманили ФСБшники или спецслужбы РФ на территорию России, где сделаны постановочные вещи для того, чтобы, совершив теракт или диверсию, обвинить в этом украинскую власть, чтобы возобновить активные боевые действия в Донбассе, чтобы попереть всей своей силой в Украину", - сказал Грицак.
Глава СБУ призвал не ездить на заработки в Россию: "Люди, перестаньте это делать, вы можете просто не вернуться оттуда".
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