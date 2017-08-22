Суд перенес рассмотрение апелляции Розенблата об аресте имущества

В Киеве суд планирует рассмотреть апелляционную жалобу нардепа Борислава Розенблата 5 сентября 2017 года

Апелляционный суд Киева перенес на 5 сентября 2017 года рассмотрение апелляционной жалобы народного депутата Борислава Розенблата на судебное решение о наложении ареста на имущество. Об этом сообщает агентство Укринформ со ссылкой на адвоката Андрея Левковеца.

"Перенесли на 5 сентября на 11:40", - сказал Левковец.

По его словам, рассмотрение этой жалобы перенесено из-за того, что в Апелляционный суд Киева еще не поступили материалы дела из Соломенского райсуда.

Ранее суд арестовал часть имущества Розенблата, но защита нардепа обжаловала это решение.

11 июля 2017 года Рада поддержала снятие с фигурантов так называемого янтарного дела Розенблата и Максима Полякова депутатской неприкосновенности, однако не дала согласия на их задержание и арест. 18 июля суд обязал Розенблата внести залог в размере 7 млн грн, носить электронный браслет, не выезжать за пределы Киева и Житомира, сдать паспорта и воздержаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми по его делу.

24 июля нардеп заявил, что семья внесла за него залог. 17 августа суд не разрешил Розенблату снять браслет.

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