83% украинцев считают себя патриотами - опрос

Согласно опросу соцгруппы Рейтинг, во всех макрорегионах количество тех, кто считает себя патриотом Украины превышает 75%

83% украинцев считают себя патриотами своей страны. Об этом говорится в сообщении социологической группы Рейтинг.

"По сравнению с аналогичным периодом 2014 года общее количество патриотически настроенных граждан почти не изменилась. Лишь 10% выразили противоположные соображения, еще 7% затруднились ответить на этот вопрос", - отмечается в сообщении.

Во всех макрорегионах количество тех, кто считает себя патриотом Украины превышает 75%: на западе таких 88%, в центре - 84%, на востоке - 83%, на юге - 77%.

"В то же время в южных областях 18% опрошенных заявили, что не могут говорить о себе, как о патриотах своей страны. На востоке таких респондентов - 11%, в центре - 8%, на западе - 5%. Чем старше респонденты, тем больше среди них тех, кто считает себя патриотом", - говорится в сообщении.

76% опрошенных сказали, что если бы сегодня стоял бы выбор, то они бы поддержали провозглашение независимости Украины. Этот показатель не изменился с 2014 года. Для сравнения в 2013 таких опрошенных было 61%.

Больше всего тех, кто поддерживает провозглашения независимости Украины, на западе - 93%. В центре таких опрошенных 76%, на юге - 66%, на востоке - 64%. В последних двух макрорегионах количество тех, кто придерживается противоположного мнения составляет 21% -22%.

Социологи подчеркнули, что чем моложе респонденты и чем выше уровень их образования, тем уровень поддержки провозглашения независимости Украины среди них выше/

Опрос проводился 2-13 августа 2017 года среди двух тысяч респондентов. Метод - личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования составила не более 2,2%.

Большинство украинцев не хотят статуса государственного языка для русского языка. Таковы данные опроса социологических центров КМИС, Рейтинг, СОЦИС и Центр им. Разумкова, проведенного в марте 2017 года с участием 14 тысяч респондентов.

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