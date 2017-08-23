Петросяна внесли в базу Миротворца: ездил в Крым

Петросян внесен в базу Миротворца за "сознательное нарушение Государственной границы Украины" и гастроли в аннексированном Крыму

Российский юморист Евгений Петросян попал в базу Миротворца за гастроли во временно аннексированном Крыму. Соответствующая публикация появилась на сайте 22 августа.

"Сознательное нарушение Государственной границы Украины. Незаконная гастрольная деятельность на территории оккупированного Россией Крыма", - говорится в сообщении Миротворца.

"Мы с Евгением Вагановичем считаем, что Крым - это Россия, и считаем, что волеизъявление народа - самое главное. Поэтому то, что пишет украинская пресса, или куда нас там вносят - меня совершенно не волнует", - сказала жена Петросяна Елена Степаненко российским СМИ.

4 июля российскому актеру Владимиру Машкову запретили въезд в Украину.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.