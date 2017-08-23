Петросяна внесли в базу Миротворца: ездил в Крым
Российский юморист Евгений Петросян попал в базу Миротворца за гастроли во временно аннексированном Крыму. Соответствующая публикация появилась на сайте 22 августа.
"Сознательное нарушение Государственной границы Украины. Незаконная гастрольная деятельность на территории оккупированного Россией Крыма", - говорится в сообщении Миротворца.
"Мы с Евгением Вагановичем считаем, что Крым - это Россия, и считаем, что волеизъявление народа - самое главное. Поэтому то, что пишет украинская пресса, или куда нас там вносят - меня совершенно не волнует", - сказала жена Петросяна Елена Степаненко российским СМИ.
4 июля российскому актеру Владимиру Машкову запретили въезд в Украину.
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