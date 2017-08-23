Волкер: Цель США - восстановить целостность Украины

Спецпредставитель Госдепа подчеркнул, что конечная цель США - восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины

Цель США - восстановить территориальную целостность Украины и ее суверенитет. Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер во время во время пресс-конференции в Вильнюсе.



Он подчеркнул также, что именно об этом во время визита в Киев говорил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

"А также помочь восстановить безопасность для всех граждан Украины, независимо от их национальности, этнической принадлежности или религии", - сказал Волкер.

Первым и главным шагом он назвал длительное и крепкое перемирие, которое 22 августа обсуждали лидеры нормандской четверки.

Ранее Волкер также заявил, что "гибридная агрессия Российской Федерации является угрозой и вызовом не только для Украины, а и для всей Европы".

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