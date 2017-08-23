В Украине должны начать разработку комплексов крылатых ракет

Перед учеными и руководителями оборонных предприятий возникают важные задачи по разработке и налаживанию производства нового ракетного вооружения

Украина начинает программу развития вооруженно-технического обеспечения армии, которое должно соответствовать уровню 21-го века. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время осмотра выставки вооружения и военной техники на Крещатике, пишет пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Facebook.

"Перед учеными, конструкторами, руководителями оборонных предприятий возникают важные задачи по разработке и налаживанию производства нового ракетного вооружения, комплексов крылатых ракет, современных артиллерийских систем, современных образцов высокоточных боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов ударного типа, комплексов радиоэлектронной борьбы, контрбатарейных радаров, средств космической разведки и тому подобное", - сказал Порошенко.

21 июня 2017 года в оборонном ведомстве США заявили, что не исключают поставки в Украину современного оружия оборонительного типа.

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