Представителю ОБСЕ удалось посетить Макеевскую колонию
В ходе встречи трехсторонней контактной группы в Минске координатор ОБСЕ Тони Фриш представил собранную информацию об условиях содержания боевиками украинских пленных. Об этом сообщила представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.
Фриш посетил Макеевскую колонию и смог встретиться с несколькими удерживаемыми террористами украинскими военными, а также увидел условия их содержания.
"К сожалению, он не смог посетить другие тюрьмы на оккупированных территориях. Мы настаиваем, чтобы в ближайшее время Т. Фриш также посетил тюрьмы в оккупированной Луганской области, а также тех заложников, которые находятся в других, кроме Маккевской, колониях", - сообщила Геращенко.
Она уточнила, что все эти тюрьмы - закрыты для международных гуманитарных и наблюдательных миссий.
Фриш посетил также несколько тюрем, расположенных на подконтрольной территории.
Ранее сегодня спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сообщил, что трехстороння контактная группа не добилась серьезного продвижения в обсуждении вопроса обмена пленными.
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