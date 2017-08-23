Представителю ОБСЕ удалось посетить Макеевскую колонию

Фриш посетил Макеевскую колонию и смог встретиться с несколькими удерживаемыми террористами украинскими военными, а также увидел условия их содержания

В ходе встречи трехсторонней контактной группы в Минске координатор ОБСЕ Тони Фриш представил собранную информацию об условиях содержания боевиками украинских пленных. Об этом сообщила представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Фриш посетил Макеевскую колонию и смог встретиться с несколькими удерживаемыми террористами украинскими военными, а также увидел условия их содержания.

"К сожалению, он не смог посетить другие тюрьмы на оккупированных территориях. Мы настаиваем, чтобы в ближайшее время Т. Фриш также посетил тюрьмы в оккупированной Луганской области, а также тех заложников, которые находятся в других, кроме Маккевской, колониях", - сообщила Геращенко.

Она уточнила, что все эти тюрьмы - закрыты для международных гуманитарных и наблюдательных миссий.

Фриш посетил также несколько тюрем, расположенных на подконтрольной территории.

Ранее сегодня спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сообщил, что трехстороння контактная группа не добилась серьезного продвижения в обсуждении вопроса обмена пленными.

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