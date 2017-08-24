Начались переговоры Порошенко с Мэттисом
В Киеве началась официальная церемония встречи президента Петра Порошенко с министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Об этом сообщает Укринформ.
Согласно сообщению, Порошенко встретил Мэттиса на крыльце здания Администрации президента.
На площади перед АП установлены государственные флаги Украины и США.
После переговоров Порошенко и Мэттис намерены сделать заявления для журналистов.
Согласно сообщению Белого дома, в Киеве во время встреч с представителями украинской власти Мэттис подчеркнет приверженность Соединенных Штатов стратегическому партнерству с Украиной, а также даст некоторые советы по наращиванию потенциала сил.
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