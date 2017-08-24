Начались переговоры Порошенко с Мэттисом

После переговоров президент Украины и минстр обороны США намерены сделать заявления для журналистов

В Киеве началась официальная церемония встречи президента Петра Порошенко с министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Об этом сообщает Укринформ.

Согласно сообщению, Порошенко встретил Мэттиса на крыльце здания Администрации президента.

На площади перед АП установлены государственные флаги Украины и США.

После переговоров Порошенко и Мэттис намерены сделать заявления для журналистов.

Согласно сообщению Белого дома, в Киеве во время встреч с представителями украинской власти Мэттис подчеркнет приверженность Соединенных Штатов стратегическому партнерству с Украиной, а также даст некоторые советы по наращиванию потенциала сил.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.