В России Клыха перевели из тюрьмы в больницу - адвокат

Украинца предположительно перевели в психоневрологическую клинику

Украинского политзаключенного Станислава Клыха, который находится в российской тюрьме в Верхнеуральске, перевели в больницу. Об этом сообщает Медиазона со ссылкой на адвоката украинца Илью Новикова.

По словам адвоката, пока достоверно неизвестно, в каком именно заведении сейчас находится Клых.

"Куда его увезли, нам точно не говорят. Мы можем догадываться, что это больница в Челябинске, примерно понимаем какая, но свежих сведений, что он там, у нас нет", - пояснил Новиков.

Он напомнил, что у Клыха было "паршивое" состояние здоровья еще до этапа в Верхнеуральск из Грозного.

О переводе украинца в больницу изданию ОВД-Инфо сообщила челябинская правозащитница Татьяна Щур. По ее словам, в регионе есть две больницы для заключенных - Областная психоневрологическая больница № 5 в Магнитогорске и ЛПУ-3 в Челябинске. В ЛПУ-3 адвокату сообщили, что Клыха там нет, а в Магнитогорской больницы отказались предоставить информацию.

Еще в октябре 2016 года российская правозащитница Зоя Светова сообщала, что что Клыха пытали при задержании и во время предварительного следствия и это сказалось на его психическом здоровье.

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