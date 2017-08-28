Волкер: РФ может смириться с санкциями и заморозить конфликт

Спецпредставитель считает, что Россия может сохранить статус-кво в Донбассе, хотя на данный момент ситуация только обостряется

Похоже, что Россия собирается смириться с санкциями и сохранить статус-кво в Донбассе. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью изданию The Financial Times.



"Но я не думаю, что это может привести к чему-нибудь хорошему. Ситуация, при которой Россия замораживает свои дипломатические и экономические отношения - явно не то, чего она может хотеть", - отметил он.

В то же время, Волкер констатировал, что на данный момент конфликт в Украине только обостряется, и "пока мы что-нибудь не предпримем, все будет становиться только хуже".

"Российско-американские отношения важны, но они будут "хромать" до решения проблемы в Украине", - заявил также он.



Ранее Волкер сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос предоставления Украине летального оружия.

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