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Россия в оккупированном Крыму провела запуск крылатой ракеты

29.08.2017 06:37
На территории оккупированного полуострова проходили учения ударных сил Черноморского флота
Россия в оккупированном Крыму провела запуск крылатой ракеты
Фото: Фото: function.mil.ru

Черноморский флот России в рамках учений на территории оккупированного Крыма выполнил запуск крылатой ракеты. Об этом говорится в официальной заявлении Минобороны РФ.

"В рамках планового зачетного тактического учения группировки разнородных ударных сил Черноморского флота (ЧФ) береговой стационарный ракетный комплекс Утес произвел пуск крылатой ракеты в интересах корабельной ударной группы флота", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что ракетные катера Ивановец, Р-239 и Р-6 атаковали корабельной артиллерией воздушную цель, а конечном этапе полета противокорабельной ракеты истребитель флота Су-30СМ перехватил уничтожил цель с помощью управляемой ракеты.

11 августа 2017 года Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщило, что Россия оборудовала корабли Черноморского флота ракетами Калибр-НК, которые могут поразить почти все страны ЕС.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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