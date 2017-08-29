Россия в оккупированном Крыму провела запуск крылатой ракеты

На территории оккупированного полуострова проходили учения ударных сил Черноморского флота

Черноморский флот России в рамках учений на территории оккупированного Крыма выполнил запуск крылатой ракеты. Об этом говорится в официальной заявлении Минобороны РФ.



"В рамках планового зачетного тактического учения группировки разнородных ударных сил Черноморского флота (ЧФ) береговой стационарный ракетный комплекс Утес произвел пуск крылатой ракеты в интересах корабельной ударной группы флота", - говорится в сообщении.



Также сообщается, что ракетные катера Ивановец, Р-239 и Р-6 атаковали корабельной артиллерией воздушную цель, а конечном этапе полета противокорабельной ракеты истребитель флота Су-30СМ перехватил уничтожил цель с помощью управляемой ракеты.



11 августа 2017 года Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщило, что Россия оборудовала корабли Черноморского флота ракетами Калибр-НК, которые могут поразить почти все страны ЕС.

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