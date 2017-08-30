Геращенко заявил, что подал в суд на Добкина

Как сообщил нардеп от Народного фронта, первое заседание по гражданскому иску против Добкина состоится 10 октября

Народный депутат от Народного фронта, советник главы МВД Антон Геращенко подал в суд гражданский иск о защите чести и достоинства против народного депутата фракции Оппозиционный блок Михаила Добкина. Об этом Геращенко сообщил в эфире телеканала 112.

"Добкин заявил, что я готовил покушение на Кернеса, в результате которого он стал инвалидом, и готовился убить самого Добкина. Я подал на Добкина гражданский иск в суд, требуя от него извинений, моральной и материальной компенсации". - сказал он.

Нардеп также сообщил, что первое заседание состоится 10 октября.

"Я спрошу у Добкина, чтобы он разъяснил, как и когда я "готовил" покушение. Я этот суд выиграю", - заявил Геращенко.

21 августа апелляционный суд Киева отклонил апелляцию на решение Печерского райсуда об аресте Добкина с альтернативой залога 50 млн грн.

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