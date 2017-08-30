Оборонный бюджет 2018-го будет не менее 162,7 млрд грн - Турчинов

В вопросе насыщения ВСУ современным оружием стоит полагаться в первую очередь на мощности своего ОПК, а не помощь союзников, подчеркнул секретарь СНБО

На 96% финансирование оборонного бюджета 2018 года будет происходить из общего фонда, а спецфонд сформируют на основании предложений силовых ведомств. Финансирование оборонного сектора составит около 163 млрд гривень, заявил по итогам заседания глав силовых структур секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов.

По его словам, оборонный бюджет 2018 года "будет отличаться реализмом" и составит не менее 5% от валового внутреннего продукта. "Эта позиция становится уже аксиомой для бюджетной политики", - добавил Турчинов.

"Отличительной чертой этого бюджета является то, что основное его финансирование будет происходить из общего фонда на уровне 156,4 млрд грн. Спецфонд будет формироваться исключительно на основании предложений силовых министерств и ведомств, и составит около 6,3 млрд грн. То есть общее финансирование должно быть не менее 162,7 млрд грн", - рассказал секретарь СНБО.

Во время обсуждения участники дискуссии пришли к мнению, что необходимо значительно повысить эффективность работы оборонных предприятий.

"Нам нужно современное оружие, и мы должны рассчитывать в этом вопросе в первую очередь на свои силы", - отметил Турчинов, добавив, что в Концепции развития сектора безопасности и обороны Украины предусмотрено финансирование по этому направлению на уровне 0,5% от ВВП.

После уточнения показателей оборонного бюджета они будут утверждены на заседании СНБО, которое состоится в начале сентября.

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В обсуждении приняли участие министр обороны Степан Полторак, руководитель СБУ Василий Грицак, глава МВД Арсен Аваков, первый вице-премьер Степан Кубив, глава Минфина Александр Данилюк, руководители Нацгвардии, Нацполиции, разведки и других силовых структур.

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