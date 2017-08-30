Лутковская обратилась к омбудсмену РФ из-за пропажи Павла Гриба
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская обратилась к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой в связи с исчезновением на территории Беларуси украинца Павла Гриба. Об этом сообщает пресс-служба украинского омбудсмена.
"Прошу Вас проверить информацию о факте задержания Павла Гриба, о правовых основаниях задержания, о его местонахождении, условиях содержания и состоянии его здоровья", - говорится в письме Лутковской.
По словам омбудсмена, тот факт, что у родителей Павла отсутствует какая-либо информация о том, где находится их сын и на каких основаниях он задержан, вызывает серьезную озабоченность.
28 августа 2017 офицер запаса Игорь Гриб сообщил, что его 19-летнего сына Павла в Гомеле (Беларусь) похитили сотрудники ФСБ РФ. Украинский консул в Минске Александр Новоселов заявил, что в следственных изоляторах МВД Беларуси нет пропавшего на территории этой страны украинца.
В прокуратуре Черниговской области сообщили, что по факту исчезновения Гриба открыто уголовное производство.
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