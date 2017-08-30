Суд отпустил Шуфрича-младшего на поруки отца

Прокуратура будет обжаловать это решение

Шевченковский райсуд Киева применил меру пресечения в отношении Нестора Шуфрича-младшего в виде личного поручительства отца. Об этом сообщает Украинская правда.

Согласно сообщению, такое решение в среду приняла судья Голуб.

"Следственный судья не находит оснований для удовлетворения ходатайства прокуратуры", - отметила она.

"В ходатайстве прокуратуры отказать. Применить меру пресечения в виде применения личного поручительства. Оснований для применения более строгих мер нет", - добавила судья.

Шуфрич-младший обязан будет прибывать на вызовы прокурора и следователей, сообщать об изменении места проживания, сдать документы для выезда за границу.

Пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец заявила, что прокуратура будет обжаловать это решение.

Прокуратура просила суд назначить Шуфричу круглосуточный домашний арест.

26 августа сын народного депутата Нестора Шуфрича Нестор сбил человека на улице Шота Руставели в Киеве.

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