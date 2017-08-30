Украина требует разъяснений по поводу заявления Юнкера

Украина считает заявление президента Еврокомиссии о том, что Украина не является частью ЕС, "подрывающим уровень нашего доверия"

Представитель Украины при Евросоюзе, посол Николай Точицкий выразил Европейской комиссии свою обеспокоенность в связи с недавними высказываниями президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера о том, что Украина не является членом ЕС и НАТО. Об этом Точицкий сказал корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

"В частности президент ЕК сказал: "Я вижу, что мой друг Порошенко сказал несколько дней назад, что Украина является Европейским Союзом и НАТО, но сейчас это не то и не другое. Я думаю, что мы должны это иметь в виду", - напоминает агентство слова Юнкера.

Представитель Украины при ЕС заявил, что эти слова не остались без внимания руководства государства и представительства при Евросоюзе.

"Я официально обратился в Европейскую комиссию за разъяснениями по поводу недавних высказываний президента Жана-Клода Юнкера во время ежегодной конференции послов в Брюсселе. Я также привлек внимание к фактическим словам президента Украины Порошенко, который, выступая по случаю 26-й годовщины Независимости Украины, отметил неизменность стратегического курса Украины на интеграцию в европейские и евроатлантические структуры. Якобы сказанное (президентом) о том, что Украина уже в ЕС и НАТО, не соответствует действительности. Поэтому своим коллегам в Еврокомиссии я выразил беспокойство, потому что слова президента ЕК были широко использованы в первую очередь для пропаганды в российских СМИ с целью дискредитации Украины и нашего евроинтеграционного курса", - сказал Точицкий.

По его мнению, такие высказывания накануне вступления в силу соглашения об ассоциации "подрывают и уровень нашего доверия, и наш серьезный уровень сотрудничества".

На посольской конференции с главами зарубежных представительств Юнкер заявил, что ЕС необходимо обдумать, как улучшить отношения с Россией.

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