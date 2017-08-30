В ближайшие три года Курбатова в Украину не вернется - СБУ

В СБУ уточнили, что решение было принято из-за деятельности российской пропагандистки, которая вредила национальным интересам Украины

Журналистка российского Первого канала Анна Курбатова покинула Украину и в ближайшие три года вернуться ей не удастся. Об этом на своей странице в Facebook сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

"Российская пропагандистка Анна Курбатова, в отношении которой принято решение о принудительном выдворении из Украины, пересекла украинско-российскую границу. Ей запрещен въезд на территорию нашего государства на три года", - написала Гитлянская.

Представитель СБУ уточнила, что решение было принято из-за деятельности Курбатовой, которая вредила национальным интересам Украины.

Напомним, сегодня СБУ заявила о выдворении из Украины журналистки российского Первого канала Анны Курбатовой. При этом в ведомстве назвали Курбатову "пропагандисткой" и заявили, что она "позорила Украину".

В МИД РФ это решение назвали "провокацией".

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал Украину не депортировать журналистов стран-членов ОБСЕ.

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