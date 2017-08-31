Дело Курченко: в приемную нардепа Добродомова пришли с обыском

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что помещением якобы владеет "соучастник схем Курченко" из числа руководителей ГПУ времен Виктора Пшонки

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в приемную внефракционного народного депутата, лидера партии Народный контроль Дмитрия Добродомова в Киеве. Об этом сам парламентарий написал в своем Facebook.

"Сейчас в помещение моей депутатской приемной в Киеве пытаются ворваться работники СБУ и прокуратуры. Без объяснений", - сообщил Добродомов.

Нардеп добавил, что сам сейчас находится во Львове на своем избирательном округе. Он также обратился к генпрокурору Юрию Луценко с требованием объяснений.

Глава ГПУ в свою очередь в комментариях к публикации Добродомова сообщил, что адрес приемной "указан в решении суда по делу (Сергея) Курченко". Луценко также уточнил, что помещением якобы владеет "соучастник схем Курченко из числа руководства ГПУ времен Пшонки".

Скриншот переписки Добродомова и Луценко в Facebook

В ответ Добродомов заявил, что помещение арендуется им и его политсилой и принадлежит человеку, якобы не имеющему никакого отношения к Курченко и Генпрокуратуре. В подтверждение своих слов нардеп опубликовал соответствующий документ.

Помощник Добродомова Анастасия Кливанская опубликовала в своем Facebook видео с места событий. На кадрах, в частности, можно увидеть депутатов от Батькивщины Сергея Власенко и Вадима Ивченко.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в комментарии LIGA.net отказалась сообщить подробности происходящего, отметив, что Луценко "все написал в посте у Добродомова".

"Когда следователи закончат свои следственные действия, предоставят нам всю исчерпывающую информацию, тогда мы сможем о ней рассказать. Сейчас - без комментариев", - заявила она.

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Позднее Добродомов в комментарии телеканалу 112 Украина сообщил, что впоследствии правоохранители все же признали свою ошибку и составили протокол о том, что обыск не проводился. "Пишут протокол, что они ошиблись... Сказали, что теперь все хорошо. Но все это произошло после того, как сюда прибыли народные депутаты", - отметил парламентарий.

В июле 2017 года прокуратура Одесской области направила в суд обвинения против троих чиновников Одесской таможни, причастных к махинациям с нефтепродуктами, известным как "схемы Курченко".

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