Заместителю Кличко объявили о подозрении за поддельный диплом

Прокуратура не называет имя фигуранта уголовного производства, однако на сайте КГГА главой аппарата мэрии значится Владимир Бондаренко

Главе аппарата Киевской городской госадминистрации объявлено о подозрении за использование заведомо поддельного документа - диплома бакалавра ЛНУ им. Франко, который он якобы использовал, чтобы получить степень специалиста в КНУ им. Шевченко. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Заместителя мэра Виталия Кличко заподозрили также содействии в изготовлении фейкового диплома.

Правоохранители не называют имя фигуранта дела, однако на сайте главой аппарата КГГА значится Владимир Бондаренко. О том, что у него якобы поддельный диплом, еще 11 мая сообщали в сюжете расследователи программы "Схемы".





Виталий Кличко и Владимир Бондаренко (скриншот из видеозаписи)

Бондаренко отстранили от исполнения обязанностей, его дело проходит по ч. 1 ст. 358 (подделка документа), ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) и ч. 5 ст. 27 (пособничество преступлению) УК.

После вручения подозрения его допросили в статусе подозреваемого. Бондаренко отказался давать показания.

Видео: Youtube / Радіо Свобода онлайн

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