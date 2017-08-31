В Крыму российские оккупанты ворвались в храм УПЦ КП - Чубаров

Глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что страна-агрессор РФ выдавливает крымских татар с полуострова

Сегодня российские силовики ворвались в помещение главного храма Украинской православной церкви Киевского патриархата в оккупированном Крыму, применили силу по отношению к архиепископу Симферопольскому и Крымскому УПЦ КП Клименту и повредили ему руку. Об этом у себя в Facebook cообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров.

По его словам, варварское отношение российских оккупантов к священникам и прихожанам УПЦ КП на полуострове постоянные репрессии и гонения против мусульман Крыма являются свидетельством усиления Россией политики целенаправленного вытеснения крымских татар и этнических украинцев за пределы Крыма и их замены этническими русскими, ввозимыми с материковой России.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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