Саакашвили пропустят в страну - Чумак

У Михаила Саакашвили не будет проблем с легальным въездом в Украину, считает депутат Виктор Чумак

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, в отношении которого в конце июля было отменено решение 2015 года о предоставлении ему гражданства Украины, сможет беспрепятственно въехать в Украину, считает внефракционный депутат Верховной Рады Виктор Чумак. Об этом он сказал в интервью LIGA.net.

Отвечая на вопрос журналиста LIGA.net о том, как могут развиваться события 10 сентября, когда Саакашвили попытается вернуться в страну, Чумак сказал: "Вернется и все. У меня ни малейших сомнений в этом нет. Будут его встречать, не будут его встречать - не имеет значения, он даже без всякой встречи пройдет границу."

По мнению депутата, то, что у Саакашвили на границе могут изъять паспорт гражданина Украины, вовсе не означает, что его не пропустят в страну, так как у государства есть целый ряд обязательств перед человеком, которого оно лишило гражданства. "Вы у меня забрали паспорт. Дайте мне документ, на основании которого меня лишили гражданства, и документ, что я теперь лицо без гражданства. Давайте поедем в миграционную службу и соблюдем все формальности".

Как только Михаил Саакашвили получит документальные подтверждения того, что его действительно лишили гражданства, он сможет опротестовать законность этого решения через суд. Чумак считает, что для бывшего главы Одесской ОГА это дело будет заведомо выигрышным. "Настолько глупо, настолько бестолково, настолько против правил это было сделано, что это непременно будет оспорено в судах", говорит он. "И даже если наши суды встанут на сторону Банковой, то насчет решения ЕСПЧ вообще нет никаких сомнений."



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Ранее Михаил Саакашвили заявил , что планирует вернуться в Украину 10 сентября 2017 года.29 августа представитель главы государства в Верховной Раде Ирина Луценко , комментируя возможность возвращения Саакашвили в Украину, сказала , что в этом случае должны сработать законы Украины и Госпогранслужба.В Госпогранслужбе сообщили , что паспорт гражданина Украины, который внесен в реестр недействительных, на границе должен быть изъят, а его владельцу отказано в пропуске через государственную границу.

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