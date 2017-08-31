Глава МИД Польши: Ключевое задание - усиление безопасности Европы

Климкин и Ващиковский обсудили меры по укреплению безопасности в Восточной Европе, прежде всего, в контексте военных учений Запад-2017

Усиление безопасности Восточной Европы - это на сегодняшний день ключевое задание. Об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский во встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в рамках встречи стран Вышеградской группы и Восточного партнерства в Будапеште, сообщает пресс-служба украинского МИД.



Министры обсудили меры по укреплению безопасности в регионе Восточной Европы, прежде всего, в контексте российско-белорусских военных учений Запад-2017.



Также сообщается, что стороны пришли к общему мнению по углублению двухстороннего политического диалога.



Отдельное внимание министры уделили вопросам совместной истории. Климкин отметил противоречивость идеи по изображению кладбища Орлят во Львове на новых польских паспортах и подчеркнул необходимость решения этого вопроса в духе добрососедства.



30 августа сообщалось, что военные Украины и Польши выработали совместный план действий на случай неожиданных ситуаций во время проведения российско-белорусских учений Запад-2017.



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