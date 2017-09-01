Прокуратура вручила подозрение мэру Ирпеня

Владимир Карплюк подозревается в халатности, которая повлекла смерть одного человека и тяжкие телесные повреждения другого

Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении мэру Ирпеня Владимиру Карплюку в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью на производстве во время его пребывания в должности директора ООО Сарафан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



"Сегодня, 31 августа, прокурор Киевской области сообщил о подозрении В. Карплюку в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины", - сообщает прокуратура.



Отмечается, что, не имея всех необходимых разрешений и лицензии на строительство жилого комплекса, были нарушены правила безопасности, вследствие чего один человек погиб, а другой получил тяжкие телесные повреждения.



"Благодаря своим коррупционным связям и пользуясь беспомощным состоянием потерпевших работников из Ровенщины длительное время В.Карплюку удавалось избежать уголовной ответственности", - также сказано в сообщении.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишением свободы сроком до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.



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