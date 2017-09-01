Гройсман: Не каждому человеку нужно высшее образование

Глава правительства подкрепил такое мнение аргументом, что стране не хватает квалифицированных рабочих рук

Не всем украинцам нужно высшее образование. Такое мнение выразил во время празднования Дня знаний в столичном учебном комплексе Эрудит премьер-министр Владимир Гройсман.

"Я считаю, что не каждый способен быть ученым, не каждому человеку нужно высшее образование", - сказал он.

Глава правительства добавил, что традиция иметь диплом о высшем образовании сложилась в 1990-е годы, но сейчас в первую очередь необходимо иметь знания и представление о том, как эти знания можно применить в реальном секторе.

"На рынке труда есть запрос на кадры, но система подготовки этих кадров не приспособлена к рынку труда", - добавил премьер.

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Гройсман напомнил, что стране очень не хватает квалифицированных специалистов рабочих специальностей, но большинство колледжей не способны подготовить конкурентно-способных специалистов.

12 июля 2017 года сообщалось, что общее количество абитуриентов, которые смогут учиться за государственный счет, в 2017 году составит 212 388 человек (по дневной форме обучения - 189 728 человек). Это меньше утвержденных в 2016 году показателей на 20,7% (по дневной форме - на 14,9%).

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