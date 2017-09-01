Украина не выдаст России грузинского добровольца АТО

Генпрокуратура отказала российским властям в депортации Гии Церцвадзе, которого Москва разыскивает по линии Интерпола

Украина отказала государству-оккупанту Российской Федерации в выдаче грузинского бойца антитеррористической операции Гии Церцвадзе, которого Москва разыскивает через Интерпол. Об этом на пресс-конференции заявила адвокат добровольца из Грузии Ксения Проконова.

По ее словам, "буквально на этой неделе" боец полка Нацгвардии "Азов" узнал о решении украинских властей об отказе в выдаче его российскому следствию.

"Генпрокуратура изучила все данные и приняла решение об отказе в выдаче России Гии Церцвадзе", - подчеркнула она.

Проконова заявила, что этим создан прецедент: государству-агрессору не выдадут гражданина, который воевал за Украину.

Кроме того, Церцвадзе отныне может легально и неограниченный срок проживать в пределах Украины. Адвокат уточнила, что в некоторые страны (Египет, Турция, другие) ему нельзя ездить, так как те "выполняют все поручения РФ об экстрадиции".

Теперь Церцвадзе будет ходатайствовать о получении украинского гражданства, резюмировала Проконова.

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15 января 2017 года в киевском аэропорту Жуляны был задержан гражданин Грузии, спецназовец Гия Церцвадзе, который воевал на стороне сил АТО в Донбассе. Мужчина находился в розыске Интерпола по запросу РФ, где его обвиняют в убийстве в 2003 году. Сам Церцвадзе говорит, что Москва разыскивает его из-за участия в боях против российских оккупантов Грузии в 2008 году.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что международные конвенции дают Украине основания отказать РФ в выдаче Церцвадзе. Позднее грузину был отменен временный арест, а сам он подал прошение о статусе беженца.

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