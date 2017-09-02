Порошенко подписал закон об амнистии участников АТО
Президент Петр Порошенко подписал закон об амнистии участников антитеррористической операции на востоке Украины, которые не совершили тяжких преступлений. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Подписываю закон Украины об амнистии, который позволяет воинам - участникам АТО (наказанным - ред.) за нетяжелые преступления выйти на свободу", - сказал Порошенко и подписал документ.
Это решение президент принял по просьбе руководителей церквей и Героев Украины.
"Нужно знать, что воин не только социально защищен, а он и морально поддержан народом... Конечно, за преступления нужно наказывать, так же как и Господь за грехи наказывает. Но Господь сказал, что миловать нужно... Если вы их (участников АТО, - ред.) помилуете, то это будет на пользу не только им, но и на пользу всей армии", - отметил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет.
22 февраля 2017 года Верховная Рада открыла путь к подписанию спикером и президентом закона об амнистии в 2016 году N4255, который, в частности, предусматривает амнистию участников АТО.
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