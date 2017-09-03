ГПС усилила патрулирование границы в связи с российскими учениями

В преддверии российско-беларусских учений Запад-2017 усилено патрулирование границы Украины на всех участках

Государственная пограничная служба Украины усилила патрулирование границы на всех участках в связи с проведением российско-белорусских учений "Запад-2017" 14-20 сентября. Об этом помощник главы ГПСУ Олег Слободян рассказал телеканалу 112 Украина.

"Эти меры проводят уже с начала сентября. У нас стартовали командно-штабные учения, в рамках которых было усиленно участка границы на всех без исключения направлениях, начиная от зоны АТО, северной, западной, южной, то есть на всех участках мы усиливаем меры по крайней мере на период до окончания учений Запад-2017", - отметил он.

По словам Слободяна, в Беларусь задолго до начала учений уже начали прибывать российские войска.



Запад-2017 - совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси, пройдут с 14 по 20 сентября. Военные РФ начали прибывать в Беларусь в конце июля. Официально заявлено участие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения пройдут в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.

Кремль может оставить военных в Беларуси, считают в Генштабе ВСУ, а в НАТО подозревают, что Москва может использовать учения в качестве "троянского коня".

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что нельзя исключать применение наступательного киберпотенциала страны-агрессора РФ, в том числе соответствующих подразделений армии, ФСБ и тех, которые маскируются под бандформирования, для реализации общего стратегического замысла Кремля.