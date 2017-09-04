В деле об убийстве Вороненкова поставлена жирная точка - ГПУ

Замгенпрокурора Евгений Енин сказал, что не может сообщить подробности резонансного дела: это будет сделано, "как только позволят интересы следствия"

Убийство экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова фактически раскрыто. Об этом в интервью Insider заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

"Оно фактически раскрыто и, как только это позволят интересы следствия, результаты будут открыты общественности. Могу лишь сказать, что по этому убийству почти поставлена жирная точка. Ключевые моменты уже известны следствию", - отметил он.

1 июля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ близка к раскрытию убийства Вороненкова.

23 марта незадолго до полудня в центре Киева был расстрелян экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, который ранее получил украинское гражданство и свидетельствовал по делу о госизмене Януковича. Во время нападения стрелявший, который оказался бывшим военнослужащим Нацгвардии Павлом Паршовым и придерживался праворадикальных взглядов, был ранен охранником, позже он скончался в больнице.

Киллер родился в Павлограде и был похоронен там же. В СБУ сообщили, что пока нет доказательств, что Паршов был агентом ФСБ.

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