Парубий прокомментировал правила въезда россиян в Украину
Решение о въезде россиян в Украину только по биометрическим паспортам не снимает вопроса о введении визового режима с РФ. Об этом заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент LIGA.net.
"Я приветствую решение СНБО о введении биометрических паспортов. Этот шаг направлен на то, чтобы поставить под контроль въезд граждан РФ в Украину. Но это снижает актуальность введения полноценных виз для граждан РФ. Поэтому я буду держать этот вопрос на контроле и искать сторонников. Надеюсь, тут мы тоже сможем найти позитивное решение", - сказал он.
1 июня 2017 года секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что визовый режим с государством-оккупантом Россией нужно вводить "как можно скорее". Министр юстиции Павел Петренко сообщил, что юридические механизмы введения визового режима с РФ уже готовы.
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