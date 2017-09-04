ГПУ добивается ареста найденных в Швейцарии 500 кг золота
04.09.2017 17:55
Золото принадлежит человеку из "семьи" Виктора Януковича, сказал генпрокурор Юрий Луценко
Юрий Луценко
Более 500 кг золота, найденные в Швейцарии, принадлежат человеку из "семьи" Виктора Януковича. Об этом на брифинге в Николаеве заявил Генпрокурор Юрий Луценко.
"Я могу подтвердить, что большое количество золота в банковский ячейках одного из так называемой семьи Януковича найдено", - сказал Луценко.
По его словам, Генеральная прокуратура принимает меры для ареста найденного золота.
Ранее замгенпрокурора Евгений Енин заявил, что в одной из европейских стран арестованы более 500 кг золота, которое, как считают правоохранители, было украдено и вывезено из Украины окружением Януковича.
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