ГПУ добивается ареста найденных в Швейцарии 500 кг золота

Золото принадлежит человеку из "семьи" Виктора Януковича, сказал генпрокурор Юрий Луценко

Более 500 кг золота, найденные в Швейцарии, принадлежат человеку из "семьи" Виктора Януковича. Об этом на брифинге в Николаеве заявил Генпрокурор Юрий Луценко.

"Я могу подтвердить, что большое количество золота в банковский ячейках одного из так называемой семьи Януковича найдено", - сказал Луценко.

По его словам, Генеральная прокуратура принимает меры для ареста найденного золота.

Ранее замгенпрокурора Евгений Енин заявил, что в одной из европейских стран арестованы более 500 кг золота, которое, как считают правоохранители, было украдено и вывезено из Украины окружением Януковича.

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