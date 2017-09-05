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В законе о реинтеграции Донбасса не готов один пункт - Луценко

05.09.2017 08:09
Эксперты еще рассматривают различные варианты миротворческой миссии в Донбассе
В законе о реинтеграции Донбасса не готов один пункт - Луценко
Ирина Луценко

Народный депутат Ирина Луценко заявила, что законопроект о реинтеграции Донбасса подготовлен полностью, за исключением пункта о миротворческой миссии. Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам представителя президента в парламенте, законопроект готов "на 99 процентов", и пока еще обсуждается единственный вопрос: эксперты и специалисты рассматривают различные варианты миротворческой миссии. Луценко уточнила, что речь идет о трех возможных вариантах: полицейская миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая сейчас имеет в Украине свою Специальную мониторинговую миссию, миссия ООН или миротворческая миссия Европейского союза, возможно, вместе с ОБСЕ.

Пункт о миротворцах в законопроекте могут окончательно подготовить до конца сентября и представить в парламенте в начале октября, подытожила нардеп.

22 августа 2017 года сообщалось, что президент Петр Порошенко намерен презентовать идею введения миротворцев ООН в Донбасс на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре этого года.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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