Путин угрожает атаками боевиков, если США дадут Украине оружие

Президент России отметил, что у подконтрольных ему террористов в Донбассе "достаточно оружия", поэтому "количество жертв может увеличиться"

Если США поставят современное оружие Украине, пророссийские боевики могут направить свое оружие в другие украинские регионы. Об этом во время пресс-конференции на саммите БРИКС заявил президент страны-агрессора РФ Владимир Путин, сообщает УНИАН.

"Это суверенное решение (отправка летального оружия Украине, - ред. ) США - кому продавать оружие или поставлять бесплатно, и той страны, которая является реципиентом этой помощи. Мы на этот процесс повлиять никак не сможем", - сказал он.

По его словам, "есть международные правила и подходы: поставка оружия в зону конфликта не идет на пользу умиротворению, а только усугубляет ситуацию".

"Если это произойдет в данном случае, то принципиально это решение ситуацию не изменит, вообще никак не повлияет на изменение ситуации, но количество жертв, безусловно, может увеличиться. Хочу подчеркнуть, чтобы всем было понятно: ничего не поменяется", - уверен Путин.

Он обратил внимание на то, что у боевиков в Донбассе "есть достаточно" оружия.

"Может быть, они (террористы, - ред.) направят имеющееся у них оружие в другие зоны конфликта, которые чувствительны для тех, кто создает проблемы для них", - сказал Путин.



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Он также считает, что наличие миротворцев ООН в Донбассе "пошло бы на пользу разрешению конфликта". Путин поручил российскому МИД внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

"Наличие миротворцев, даже можно сказать не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным и не вижу здесь ничего плохого", - сказал он.

По словам Путина, речь может идти "только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ".

"Второе - эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях. Третье - решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники", - отметил президент страны-агрессора РФ.

При этом, он уточнил, что решение должно быть согласовано с главарями боевиков террористических организаций ДНР и ЛНР.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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