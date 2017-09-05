Украинец-политзаключенный в РФ отозвал апелляцию - правозащитники
Осужденный Северо-Кавказским окружным военным судом в России 61-летний украинец Алексей Сизонович отозвал поданную им ранее апелляцию на вердикт по сфабрикованному делу. Об этом сообщила правозащитница и координатор инициативы LetMyPeopleGo Мария Томак в Facebook.
Правозащитники напоминают, что политзаключенный получил 12 лет тюрьмы в РФ по надуманным обвинениям в подготовке к теракту.
"Он подал соответствующее заявление работникам суда... Таким образом, Сизонович отказался от претензий к Российской Федерации в связи с осуждением и признал, что его приговор - законный", - заявила Томак.
Она убеждена, что узника режима "кто-то убедил в том, что он быстрее окажется дома, если подаст ходатайство о переводе для отбывания наказания".
"Теперь этот приговор... нельзя будет обжаловать, в том числе в Европейском суде по правам человека", - подытожила Томак.
31 июля 2017 года сообщалось, что суд в России приговорил 61-летнего украинца Алексея Сизоновича к 12 годам колонии строго режима и штрафу в размере 250 тысяч рублей. Его обвинили в том, что он якобы планировал теракты в Ростовской области. Правозащитники не подтверждают, что украинец имел к этому отношение.
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