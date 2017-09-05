Украина выступила против РФ в миротворческой миссии в Донбассе

Миротворческая операция в версии, озвученной сегодня президентом России, не поможет достичь мира на востоке Украины, считает официальный Киев

Украина выступает против участия России в миротворческой миссии ООН в Донбассе в том случае, если решение о проведении такой операции все же будет принято. Об этом говорится в комментарии МИД, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

"В случае принятия решения о проведении операции по поддержанию мира не может быть и речи о присутствии военного или иного персонала стороны-агрессора на территории Украины под видом миротворцев, поскольку это будет противоречить базовым принципам миротворческой деятельности ООН", - говорится в сообщении.

Также в министерстве отмечают, что аналогично "не может быть и речи" о получении согласия на введение миротворцев в Донбасс от подконтрольных Кремлю боевиков.

В МИД напомнили, что еще в марте 2015 года президент Петр Порошенко направил в ООН обращение о развертывании в Украине миротворческой операции, однако Россия с тех пор постоянно саботирует этот вопрос в Совбезе.

"Украина всегда отстаивала четкую позицию, что любое международное миротворческое присутствие должно вводиться с согласия и после исчерпывающих консультаций с украинской стороной, предусматривать вывод всех оккупационных войск и наемников, а также их оружия с территории Украины и обеспечивать надежный контроль украинско-российской границы", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

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Кроме того, в МИД отметили, что заявление президента РФ Владимира Путина, якобы одобрившего идею миротворцев в Донбассе, свидетельствует об очередной попытке Кремля представить агрессию внутриукраинским конфликтом и "исказить саму идею и цели введения миротворческой операции, что не будет служить достижению главной цели - установлению устойчивого мира в Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины".

В министерстве добавили, что Украина в свою очередь как последовательный сторонник введения миротворцев в зону АТО "готова прорабатывать этот вопрос" и постпредству в Нью-Йорке уже "дано поручение провести соответствующие консультации с делегациями в Совбезе ООН".

Сегодня, 5 сентября, Путин заявил, что наличие миротворцев ООН в Донбассе "пошло бы на пользу разрешению конфликта". Однако затем он уточнил, что в его понимании речь идет о "людях, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ" и которые "должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях".

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