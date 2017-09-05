Ельченко: В российском проекте резолюции нет миротворчества

По словам дипломата, Украина может подать свой проект резолюции или настаивать на изменении российского

В российском проекте резолюции по введению миротворцев ООН в Донбасс говорится об "абсолютно нереальных вещах", в которых нет "никакого миротворчества". Так прокомментировал документ посол Украины в ООН Владимир Ельченко в эфире 112 Украина.

Он сообщил, что текст документа российская делегация раздала в ООН сегодня утром.

По мнению Ельченко, нельзя сказать, что РФ опережает в этой инициативе Украину, так как "еще в марте 2015 года президент Украины направил официальное письмо генсеку ООН с просьбой рассмотреть возможность развертывания на территории Украины, в первую очередь речь шла о Донбассе, миротворческой операции ООН". Он отметил, что эта инициатива не рассматривалась по вине России.

На вопрос о том, подавала ли Украина свой проект именно резолюции, Ельченко ответил, что украинская сторона "распространяла свои идеи" по этому вопросу среди членов Совбеза ООН, в то время, как Россия, по его словам, дала понять, что она заблокирует какое-либо официальное рассмотрение этих идей.

Посол Украины в ООН также заявил, что такой шаг России (подача резолюции, - ред.) не стал для украинской стороны неожиданностью.

"Когда читаешь этот проект, на первый взгляд он выглядит безобидным, все там правильно написано. Но когда начинаешь вчитываться, понимаешь, что там идет речь о каких-то абсолютно нереальных вещах. Во-первых, речь идет не о миротворческой миссии ООН, а о какой-то миссии по охране миссии ОБСЕ. Т.е. представьте себе ситуацию: стоят невооруженные мониторы ОБСЕ и их охраняют миротворцы ООН. Я не вижу в этом никакого миротворчества и вообще не представляю, как это технически можно сделать. Во-вторых, в своем проекте они говорят только о том, что эти миротворцы ООН будут расположены только вдоль линии соприкосновения. Там нет ничего абсолютно об украинско-российской границе, с которой и начались все проблемы", - сказал Ельченко.

"Мы со своей стороны настаиваем, что миссия должна быть развернута на границе между Украиной и Россией, чтобы вернуться к той ситуации, которая была до 2014 года", - отметил он.

По словам Ельченко, миротворческая миссия будет финансироваться из бюджета ООН. По его информации, стоить она будет около 1 млрд долларов в год.

Дипломат отметил, что украинская сторона заинтересована, чтобы миссия была развернута на всей территории Донбасса, в первую очередь на границе с РФ. Также для Украины принципиально важно, чтобы до развертывания миссии ООН были выведены все иностранные войска, т.е. войска РФ. "Из этого выплывает еще один принципиальный момент - не может быть Россия, которая является стороной конфликта, одновременно миротворцем", - сказал Ельченко. По его словам, участие РФ в миротворческой миссии неприемлемо не только для Украины, но и для других членов Совбеза ООН.

Кроме того, по словам посла Украины в ООН, украинская сторона категорически не согласна с тем, что вопрос миротворцев она должна обсуждать с представителями боевиков, поскольку стороной конфликта является РФ.

На вопрос, будет ли Украина подавать свой проект резолюции, Ельченко ответил: "Мы посмотрим в течение одного-двух дней, если будет такая необходимость, мы напишем и подадим свой альтернативный (проект резолюции, - ред.)".

По его словам, есть еще вариант доработать российскую резолюцию. Однако, работа над проектом резолюции должна начаться только после согласования базовых принципов, отметил Ельченко.

Как сообщалось ранее, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия направила председателю Совбеза ООН Текеде Алему и генсеку организации Антониу Гутеррешу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе.

Президент РФ Владимир Путин сегодня заявил, что наличие миротворцев ООН в Донбассе "пошло бы на пользу разрешению конфликта". Однако затем он уточнил, что в его понимании речь идет о "людях, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ" и которые "должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях".

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