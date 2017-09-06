В МИД Германии рады заявлениям Путина о миротворцах в Донбассе

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль разглядел в инициативе Москвы о миротворцах признаки изменения внешней политики государства-оккупанта

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль "очень рад" тому, что президент Российской Федерации Владимир Путин "сказал, что продолжит переговоры о требованиях, которые в прошлом Россия отвергала". Об этом со ссылкой на реакцию руководителя МИД ФРГ пишет агентство Associated Press.

По словам немецкого дипломата, заявление Путина стало для него "сюрпризом".

"Еще важнее то, что это предложение по миротворческой миссии ООН на востоке Украины демонстрирует, что внешняя политика России подверглась изменениям, и мы не должны упустить этот шанс. Будет хорошо, если мы воспримем это как готовность к переговорам о новых путях разрядки напряженности", - считает Габриэль.

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5 сентября 2017 года постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия направила председателю Совбеза ООН Текеде Алему и генсеку Антониу Гутеррешу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что наличие миротворцев ООН в Донбассе "пошло бы на пользу разрешению конфликта". Однако затем он уточнил, что в его понимании речь идет о "людях, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ" и которые "должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях".

Украина выступила против участия РФ в миротворческой миссии ООН в Донбассе в том случае, если решение о проведении такой операции все же будет принято.

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