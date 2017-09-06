В ГПУ обвинили нового адвоката Януковича в затягивании суда
Прокурор Руслан Кравченко обвинил Максима Герасько, нового государственного адвоката Виктора Януковича, в затягивании судебного процесса. Об этом он заявил в комментарии журналистам после заседания Оболонского райсуда столицы, сообщает Укринформ.
"Защитник не использовал ни одного дня, чтобы даже прийти и получить копии (материалов уголовного производства, - ред.) от стороны обвинения", - отметил прокурор.
По его мнению, это делается для того, чтобы "затянуть время рассмотрения судебных заседаний и время судебного рассмотрения данного дела".
Сегодня Оболонский райсуд Киева объявил перерыв в рассмотрении дела о госизмене Януковича до 21 сентября 2017 года. Адвокат Януковича попросил суд дать ему время на ознакомление с материалами дела. По его словам, "десять рабочих дней для изучения материалов - это нереальное время".
Ранее прокурор Кравченко обвинял в затягивании процесса предыдущего государственного адвоката Януковича Виталия Мешечка после того, как тот отказался представлять интересы Януковича в суде.
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