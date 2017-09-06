Обвиняемых по делу MH17 будут судить в Гааге
Суд над обвиняемыми в деле сбитого рейса MH17 будет проводиться в Гааге. Об этом заявил министр безопасности и юстиции Нидерландов Стеф Блок в Палате представителей, сообщает NOS.
Ранее было решено, что обвиняемые будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Нидерландов.
"Гаагский суд является логичным выбором для этого процесса, - сказал Блок.
На вопрос, будут ли присутствовать сами подозреваемые на суде в Гааге, Блок ответил: "Я не гарантирую, что это будет возможно, но мы сделаем все для этого".
В начале июля Украина и Нидерланды подписали двустороннее соглашение о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных с катастрофой. Она позволяет осуществлять судебное преследование виновных за гибель всех жертв из 17 стран мира.
В феврале 2017 года эксперты Bellingcat выяснили, что транспортировку пусковой установки зенитно-ракетного комплекса Бук, ракета которого сбила лайнер рейса MH17 над Донбассом, контролировал отставной российский офицер Сергей Дубинский.
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