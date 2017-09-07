Как Украина будет сближаться с ЕС: прогноз Порошенко

Еще до оформления членства в ЕС в Украина секторально интегрируется с Евросоюзом "почти как любая другая страна" объединения, полагает президент

Украинская граница на востоке де-факто станет восточной границей Европейского Союза еще до того, как будет де-юре оформлено членство страны в ЕС. Такие соображения в рамках ежегодного послания о внутреннем и внешнем положении Украины заявил в парламенте президент Петр Порошенко.

"В июне на саммите Украина-ЕС украинская сторона внесла на рассмотрение руководства Европейского Союза новые инициативы относительно нашего видения стратегического долгосрочного сотрудничества. Это ассоциация с Шенгенской зоной, присоединение к таможенному и энергетическому союзам ЕС, вступление в силу решения о совместном авиационном пространстве и едином цифровом рынке", - перечислил он.

По мнению главы государства, реализация этих инициатив "фактически превратит восточные границы Украина в уже восточные границы ЕС еще до того, как мы де-юре присоединимся к Евросоюзу".

"Вследствие такой стратегии мы должны максимально приблизиться к критериям членства в Евросоюзе. Украина будет секторально интегрирована с ЕС почти как любая другая страна Евросоюза", - сказал он, добавив, что тогда вопрос о членстве Украины будет "лишь формальным вопросом времени".

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