Порошенко заявил, что против выборов президента в Раде

Петр Порошенко подчеркнул, что не согласиться с предложением забрать у людей право избирать президента и передать это право парламенту

Президент Петр Порошенко против выборов президента в Верховной Раде. Об этом Порошенко заявил в своем выступлении в парламенте, передает корреспондент LIGA.net.

Он отметил, что обсуждаются различные варианты изменений в Конституцию, среди которых и сведение функций президента к церемониальным.

"Я никогда не соглашусь с предложением забрать у людей право избирать президента и передать это право парламенту", - сказал он.

При этом, по словам президента, объем полномочий должен быть достаточным для выполнения полномочий верховного главнокомандующего.

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