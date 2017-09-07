Порошенко заявил, что против выборов президента в Раде
Президент Петр Порошенко против выборов президента в Верховной Раде. Об этом Порошенко заявил в своем выступлении в парламенте, передает корреспондент LIGA.net.
Он отметил, что обсуждаются различные варианты изменений в Конституцию, среди которых и сведение функций президента к церемониальным.
"Я никогда не соглашусь с предложением забрать у людей право избирать президента и передать это право парламенту", - сказал он.
При этом, по словам президента, объем полномочий должен быть достаточным для выполнения полномочий верховного главнокомандующего.
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