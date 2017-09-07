Суд назначил Полякову новый залог - вдвое больше прежнего

Сумма более 600 тысяч гривень должна быть внесена в течение пяти дней

Соломенский суд назначил фигуранту "янтарного дела", депутату Максиму Полякову новый залог 608 тыс грн, передает корреспондент LIGA.net.

Суд удовлетворил просьбу САП зачислить в бюджет внесенный ранее Поляковым залог 304 тыс грн.

В то же время, вместо 5 млн грн нового залога, суд назначил залог в размере 608 тысяч гривен. Сумма должна быть внесена в течение пяти дней.

6 cентября Специализированная антикоррупционная прокуратура просила для Полякова залог в 5 млн грн.

11 июля Рада разрешила привлечь Полякова к уголовной ответственности как фигуранта дела о незаконной добыче янтаря, но не дала добро на его задержание и арест.

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