USD:  25.97  26.43   EUR:  30.68  31.60  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Суд назначил Полякову новый залог - вдвое больше прежнего

07.09.2017 13:10
Сумма более 600 тысяч гривень должна быть внесена в течение пяти дней
Суд назначил Полякову новый залог - вдвое больше прежнего
Максим Поляков

Соломенский суд назначил фигуранту "янтарного дела", депутату Максиму Полякову новый залог 608 тыс грн, передает корреспондент LIGA.net.

Суд удовлетворил просьбу САП зачислить в бюджет внесенный ранее Поляковым залог 304 тыс грн.

В то же время, вместо 5 млн грн нового залога, суд назначил залог в размере 608 тысяч гривен. Сумма должна быть внесена в течение пяти дней.

6 cентября Специализированная антикоррупционная прокуратура просила для Полякова залог в 5 млн грн.

11 июля Рада разрешила привлечь Полякова к уголовной ответственности как фигуранта дела о незаконной добыче янтаря, но не дала добро на его задержание и арест. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- топовые новости дня в одном письме

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 