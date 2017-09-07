ЕС не признает так называемые выборы "губернатора Севастополя"

Так называемые выборы на должность "губернатора Севастополя" пройдут в воскресенье, 10 сентября

Евросоюз не признает ни "выборы губернатора" в оккупированном Россией Севастополе, ни "губернатора", который будет впоследствии назначен оккупантами. Это следует из комментария представителя Европейской службы внешнего действия Майи Косьянчич собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

"Европейский Союз остается преданным своей политике непризнания, в которую входят ограничительные меры. Европейский Союз не признает проведения Российской Федерацией на Крымском полуострове выборов, а также избранных местных или национальных представителей ", - заявила она.

Как отмечает агентство, так называемые выборы на должность "губернатора Севастополя" пройдут в воскресенье, 10 сентября.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.