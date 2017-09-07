USD:  25.97  26.43   EUR:  30.68  31.60  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Прокуратура Швейцарии подтвердила конфискацию золота

07.09.2017 21:26
Прокуратура продолжает осуществлять несколько уголовных расследований по подозрению в отмывании денег после смены власти в Украине
Прокуратура Швейцарии подтвердила конфискацию золота
Фото: Fotobank / Getty Images

Федеральная прокуратура Швейцарии конфисковала большое количество золота в рамках уголовного дела, возбужденного в 2016 году. Об этом говорится в ответе прокуратуры на запрос ТСН.

Согласно сообщению, федеральная прокуратура Швейцарии продолжает осуществлять несколько уголовных расследований по подозрению в отмывании денег после смены власти в Украине. "Ни одно из этих дел не направлено против экс-президента Украины Виктора Януковича", - сказано в сообщении.

Эти производства были открыты по подозрению об отмывании денег, которое швейцарская прокуратура получила в середине марта 2014 года.

В рамках этих производств по отмыванию денежных средств на данный момент заблокированы активы на сумму более 100 млн швейцарских франков.

Ранее замгенпрокурора Евгений Енин заявил, что в одной из европейских стран арестованы более 500 кг золота, которое, как считают правоохранители, было украдено и вывезено из Украины окружением Януковича. Прокуратура принимает меры для ареста найденного золота. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- кратко о самом главном. Всегда оставайтесь в курсе событий

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 