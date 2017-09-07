Прокуратура Швейцарии подтвердила конфискацию золота

Прокуратура продолжает осуществлять несколько уголовных расследований по подозрению в отмывании денег после смены власти в Украине

Федеральная прокуратура Швейцарии конфисковала большое количество золота в рамках уголовного дела, возбужденного в 2016 году. Об этом говорится в ответе прокуратуры на запрос ТСН.

Согласно сообщению, федеральная прокуратура Швейцарии продолжает осуществлять несколько уголовных расследований по подозрению в отмывании денег после смены власти в Украине. "Ни одно из этих дел не направлено против экс-президента Украины Виктора Януковича", - сказано в сообщении.

Эти производства были открыты по подозрению об отмывании денег, которое швейцарская прокуратура получила в середине марта 2014 года.

В рамках этих производств по отмыванию денежных средств на данный момент заблокированы активы на сумму более 100 млн швейцарских франков.

Ранее замгенпрокурора Евгений Енин заявил, что в одной из европейских стран арестованы более 500 кг золота, которое, как считают правоохранители, было украдено и вывезено из Украины окружением Януковича. Прокуратура принимает меры для ареста найденного золота.

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