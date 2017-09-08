Возвращение Саакашвили: украинцев просят не ехать через Краковец

Пограничники рекомендуют в ближайшие дни воздержаться от поездок через данный пункт пропуска в связи с анонсированными массовыми акциями

Госпогранслужба рекомендует воздержаться от пересечения границы с Польшей в пункте пропуска Краковец в ближайшие дни, в частности 10 сентября - в день, на который "отдельные политические партии и депутаты" анонсировали проведение вблизи данного ПП массовых акций в связи с возможным прибытием на границу Михаила Саакашвили. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

"В связи с возможным проведением массовых собраний вблизи пункта пропуска Краковец в течение 9-12 сентября Госпогранслужба рекомендует выбрать другие маршруты движения во избежание возможных неудобств", - говорится в сообщении.

Ведомство также напоминает тем, кто намерен участвовать в запланированных акциях, о том, что в погранполосе и контролируемом погранрайоне действует особый режим, регламентирующий порядок въезда, пребывания, проживания, передвижения возле границы.

"Просим соблюдать установленные законодательством нормы и правила", - отметили в ГПСУ.

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16 августа 2017 года утративший украинское гражданство Саакашвили заявил, что планирует вернуться в Украину через польскую границу, а именно через пункт пропуска Краковец, 10 сентября. Ряд политиков уже заявили о намерении встретить экс-главу Одесской ОГА на границе в этот день.

1 сентября президент Петр Порошенко заявил, что вопросом возможного возвращения Саакашвили в Украину "должны заниматься МВД, миграционная и пограничная службы".

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