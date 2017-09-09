Российскому рэперу Басте запретили въезд в Украину
09.09.2017 09:50
За концерты в аннексированном Россией Крыму Василий Вакуленко не сможет въехать в Украину в ближайшие три года
Фото: Баста|Ноггано/Facebook
Российскому рэперу Басте запретили въезд на территорию Украины на три года. Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на ответ СБУ на запрос.
Василия Вакуленко объявили персоной нон-грата согласно ст.13 Закона Украины о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства.
На 1 декабря у рэпера был запланирован концерт в Киеве.
Ранее российский рэпер выступал с концертами в оккупированном Россией Крыму.
В июле по той же причине в Украину не пустили российского рок-музыканта Найка Борзова, Дельфина и Бьянку.
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