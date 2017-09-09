Российскому рэперу Басте запретили въезд в Украину

За концерты в аннексированном Россией Крыму Василий Вакуленко не сможет въехать в Украину в ближайшие три года

Российскому рэперу Басте запретили въезд на территорию Украины на три года. Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на ответ СБУ на запрос.



Василия Вакуленко объявили персоной нон-грата согласно ст.13 Закона Украины о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства.





На 1 декабря у рэпера был запланирован концерт в Киеве.

Ранее российский рэпер выступал с концертами в оккупированном Россией Крыму.

В июле по той же причине в Украину не пустили российского рок-музыканта Найка Борзова, Дельфина и Бьянку.

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