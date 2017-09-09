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Саакашвили: Выезжаем в Украину

09.09.2017 12:48
Данный пост в Facebook проиллюстрирован фотографией Саакашвили с неизвестным ребенком на велосипедах
Саакашвили: Выезжаем в Украину
Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Лишенный украинского гражданства экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили написал на своей странице в Facebook, что выезжает в Украину.

"Все, мы выезжаем в Краковец, Украину", - такая запись появилась в блоге политика.

Данный пост проиллюстрирован фотографией Саакашвили с неизвестным ребенком на велосипедах. 

Ранее Михаил Саакашвили заявил, что планирует вернуться в Украину 10 сентября 2017 года.

29 августа представитель главы государства в Верховной Раде Ирина Луценко, комментируя возможность возвращения Саакашвили в Украину, сказала, что в этом случае должны сработать законы Украины и Госпогранслужба.

В Госпогранслужбе сообщили, что паспорт гражданина Украины, который внесен в реестр недействительных, на границе должен быть изъят, а его владельцу отказано в пропуске через государственную границу.

Сегодня Штаб блокады торговли с оккупантами заявил, что правоохранители остановили колонну автомобилей, которая направлялась на границу с Польшей встречать Саакашвили.  

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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